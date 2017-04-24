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نقيب الصيادلة: نسبة الأدوية المغشوشة في مصر لا تتجاوز 5%

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نقيب الصيادلة: نسبة الأدوية المغشوشة في مصر لا تتجاوز 5% نقيب الصيادلة: نسبة الأدوية المغشوشة في مصر لا تتجاوز 5%

التحرير

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قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، مساء أمس الأحد، إن أمريكا هي أكبر دولة في العالم بها غش دوائي، مشيرًا إلى أنها ظاهرة منتشرة في كل دول العالم، ولكنها محدودة في .

أضاف عبيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن مصر بها غشّ دوائي، ولكن لا تتجاوز نسبة الأدوية المغشوشة في مصر 5%، منوهًا أن هذه النسبة مطمئنة جدًا.

أكد أن الدواء الموجود في الصيدليات «آمن وفعال»، موضحًا أن ظاهرة الأدوية المغشوشة منتشرة خارج الصيدليات المعترف بها، والبالغ عددها 71 ألف صيدلية.

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التحرير

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