تخصيص رقم «واتس آب» لتلقى اقتراحات تحويل أسوان لعاصمة اقتصادية وثقافية

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عقد محافظ أسوان مجدى حجازى ملتقى أمس الأحد لمناقشة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحويل المدينة إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية ومشتى عالمي.

وحضر الملتقى عدد من مسئولى المحافظة والقيادات الشبابية في جلسة استمرت لمدة 3 ساعات متواصلة.

وكشف المحافظ أن الهدف الرئيسى من انعقاد الملتقى مناقشة آليات قرار تحويل أسوان لعاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية ومشتى عالمى، مؤكدا أن القرار يحظى باهتمام كبير من كبار المسئولين بالدولة وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعلن عن هذا المحور والمقترح فى المؤتمر الوطنى الثانى للشباب والذى عقد بأسوان فى 28 يناير الماضى، بجانب اللجنة الرئاسية برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية (والتى يعتبر محافظ أسوان عضوا فيها).

وقال حجازي إن اللجنة الرئاسية بحضور الوزراء المعنيين ومحافظ أسوان عقدوا لقاء الخميس الماضي لمناقشة تفعيل هذا القرار، وهو ما يتوازى مع قيام المحافظة بعقد العديد من الجلسات والمؤتمرات مع كافة فئات المجتمع الأسوانى والتى تم خلالها الاستماع للآراء والمقترحات والأفكار الخاصة بتنفيذ المقترح الخاص بتحويل أسوان لعاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية ومشتى عالمى.

وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد بالإعلان عن رقم "واتس آب" التابع لمكتب المحافظ لتلقى كافة الآراء والأفكار الجديدة لتكون وسيلة للتواصل والاستمرار فى تكوين الفكرة الكاملة عن مقترح تحويل المحافظة لعاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية ومشتى عالمى.

وأوضح مجدى حجازى أن تنفيذ ذلك سيتم فى المناطق الواقعة فى المدن الجديدة غرب النيل للخروج من الوادى الضيق بأسوان القديمة وخاصة فى ظل توافر البنية التحتية الكاملة بهذه المناطق.

من جانبه قام المهندس جورج سامح مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة بعرض فكرة عامة عن المخطط الاستراتيجى لأسوان 2052 والذى يهدف لتنمية المحافظة حيث أنه عقب اعتماده من الحكومة سيمثل أهمية كبرى لأسوان تتمثل فى تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية سواء من خلال الحكومة أو القطاع الخاص أو بالشراكة بينهم لتعود بالنفع على أهالى المحافظة وتساهم فى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأشار جورج سامح إلى أن المخطط الاستراتيجى يضم فى مضمونه إقامة وإنشاء طرق جديدة ورفع كفاءة طرق قائمة ومد خط سكك حديدية من الناحية الغربية ليمتد من أسوان حتى ميناء آرقين لزيادة حركة التجارة الدولية، مع إنشاء قرية بضائع، ومواقف دولية، وأيضا 2 مستودع وقود للوفاء بإحتياجات حركة النقل ليساهم ذلك فى إضافة وإنشاء العديد من المصانع كمصانع السيراميك والجرانيت ومجمع للحديد والصلب والأجهزة الكهربائية والجلود، مع التوسع فى إقامة مزارع للدواجن والمواشى، فضلا عن التوسع فى تنفيذ المزيد من المحطات الشمسية ضمن المشروع القومى الجارى تنفيذه ببنبان فى مجال الطاقة الشمسية، فضلا عن استثمار المنطقة الفوسفاتية الجديدة بالسباعية شرق فى توظيف الفوسفات فى الصناعات المختلفة كصناعة الدواء وأيضاً إنتاج الأسمدة بهدف تحقيق التكامل المطلوب مع الدول الأفريقية من خلال التعرف على احتياجات هذه الدول وأيضا احتياجات مصر للوصول بذلك إلى تبادل تجارى واقتصادى ناجح.

وأكد أن هناك مجموعة من المقترحات التى تم إضافتها كنتاج للجلسات التى تم عقدها مع مختلف فئات المجتمع الأسوانى ومنها إقامة ملتقى للشباب والمرأة والطفل الأفريقى، ومهرجان دولى لدول حوض النيل، علاوة على تحويل قرى كركر إلى مدينة عالمية جاذبة لتضم كافة الأنشطة مع إنشاء منتجع صحى وقرية أولمبية، وأيضًا إضاءة الجانب الغربى من النيل ليكون ضمن المزارات العالمية.