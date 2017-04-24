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سياسي سعودي: ملف «تيران وصنافير» خارج مباحثات السيسي وسلمان

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سياسي سعودي: ملف «تيران وصنافير» خارج مباحثات السيسي وسلمان سياسي سعودي: ملف «تيران وصنافير» خارج مباحثات السيسي وسلمان

التحرير

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قال المستشار سالم اليامي، الباحث في العلاقات الدولية والسياسي السعودي، مساء أمس الأحد، إنه يتوقع تأجيل مناقشة ملف ترسيم الحدود بين وسعودية وقضية جزيرتي تيران وصنافير، مشيرًا إلى أنها لن تكون على طاولة الحوار بين الرئيس عبد الفتاح والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

أضاف اليامي، خلال حواره ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «هناك قضايا يتم مناقشتها في القمة المصرية أهم من قضية الجزيرتين، التي من الممكن أن تناقش في فترة مقبلة»، مؤكدًا أن تأجيل ملف تيران وصنافير يعكس عقلانية وتقدير للمخاطر الإقليمية.

وشدّد على أن هناك رغبة أكيدة من الجانبين المصري والسعودي على تجاوز الخلافات وتأجيل القضايا الخلافية لوقت لاحق، لافتًا إلى أن الاعتماد المصري على المعونات السعودية ليس عيبًا، لأن السعودية تعتمد أيضًا على مصر في قضايا سياسية أخرى.

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التحرير

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