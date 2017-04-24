«كانتي» أفضل لاعب في البريميرليج.. و«ألي» أفضل شاب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن إختيار الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط فريق تشيلسي، أفضل لاعب هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كان كانتي، قد انتقل من صفوف ليستر سيتي، حامل لقب البريميرليج، إلى تشيلسي الصيف الماضي، ليقدم مستوى رائع، مع البلوز.

لعب كانتي مع تشيلسي 31 مباراة هذا الموسم في البريميرليج، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.



كما حصل الإنجليزي ديلي ألي صانع ألعاب فريق توتنهام هوتسبير، على جائزة أفضل لاعب شاب، في الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الثانية على التوالي.



ويعد ألي من أبرز لاعبي السبيرز في الوقت الحالي، فقد سجل 16 هدفًا في البريميرليج من 31 مباراة شارك فيها هذا الموسم حتى الأن، وصنع 5 أهداف.





ويحتل فريق توتنهام المركز الثاني برصيد 71 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر تشيلسي.