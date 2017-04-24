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مساء الأنوار - حلقة الأحد 24 أبريل 2017 -
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عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل -
بالصور.. وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "الجارحي" -
وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "المالية" -
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مساء dmc - الشيخ / محمود عاشور يوجه رسالة للجيش المصري .. يكفيهم فخرا تزكية رسول الله لهم

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