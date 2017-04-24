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صورة وخبر: انتخابات الرئاسة الفرنسية.. ماكرون يٌعلن الانتصار

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صورة وخبر: انتخابات الرئاسة الفرنسية.. ماكرون يٌعلن الانتصار صورة وخبر: انتخابات الرئاسة الفرنسية.. ماكرون يٌعلن الانتصار

مصراوي Masrawy

إيمانويل ماكرون في باريس (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري

فاز إيمانويل ماكرون، مرشح الوسط للرئاسة الفرنسية، في الجولة الأولى للانتخابات بنسبة 23 % من أصوات الناخبين ليخوض الجولة الثانية في الـ7 من مايو القادم ضد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان التي حصلت على 21 % من الأصوات.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة ماكرون أثناء حضوره مؤتمرًا حاشدًا لمؤيديه في العاصمة الفرنسية باريس، الأحد، عقب إعلان فوزه.

وكان ماكرون يشغل منصب وزير الاقتصاد في حكومة الرئيس المنتهية ولايته فرانسوا أولاند.

وأكد ماكرون أن فوزه غير السياسة الفرنسية، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يكون رئيس كل الفرنسيين في مواجهة القوميين بالفوز في الجولة الثانية بعد 15 يومًا".

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