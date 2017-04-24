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"العرابي": الإرهاب يزداد شراسة في المنطقة العربية ولا مفر من مواجهته

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"العرابي": الإرهاب يزداد شراسة في المنطقة العربية ولا مفر من مواجهته "العرابي": الإرهاب يزداد شراسة في المنطقة العربية ولا مفر من مواجهته

مصراوي Masrawy

النائب محمد العرابي

كتبت– سحر عزام :

قال النائب محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن التقارب المصري السعودي أساس لأي عمل عربي مشترك، مشيرًا إلى أن القاهرة والرياض قررتا تجاوز الخلافات والبحث عن أرضية مشتركة تقديرا للعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف العرابي، في حوار مع برنامج "يحدث في " المذاع على قناة "إم بي سي مصر" مساء الأحد، أن الإرهاب سيزداد شراسة في المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة وسيحتاج لاستراتيجية متكاملة للتعامل معه، لافتًا إلى تنامي نفوذ تنظيم القاعدة في اليمن وليبيا.

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى وجود سعي دؤوب من مصر والسعودية على صيانة العلاقات الثنائية بين البلدين وتجاوز الخلافات، مؤكدًا أن المنطقة العربية مهددة بالتفتت والانقسام وأنه ليس هناك مفر من مواجهة هذه المخاطر إلا من خلال العمل العربي المشترك.​

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