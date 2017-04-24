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اليوم.. نظر استئناف 17 أمين شرطة على حبسهم عامين للتجمهر

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اليوم.. نظر استئناف 17 أمين شرطة على حبسهم عامين للتجمهر اليوم.. نظر استئناف 17 أمين شرطة على حبسهم عامين للتجمهر

مصراوي Masrawy

نظر استئناف 17 أمين شرطة على حبسهم عامين للتجمهر

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر اليوم الاثنين، محكمة جنح مستأنف القديمة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، استئناف 17 أمين شرطة على حكم حبسهم عامين مع الشغل وعامين مراقبة لاتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا على نظام العمل الجديد وتعطيل سير العمل.

كانت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام، أمرت بإحالة أمناء شرطة السياحة للمحاكمة العاجلة، بتهمة التجمهر، وأمرت النيابة بحبس 10 أمناء من شرطة السياحة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار 7 آخرين، لاتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا منهم على نظام العمل الجديد.

أوضحت التحقيقات أنه منذ اعتماد مدير الإدارة لشرطة السياحة والآثار لنظام العمل الجديد، وهو عمل الفرد لمدة 12 ساعة، وفي مقابلها يحصل على 24 ساعة راحة، وذلك بدلًا من النظام القديم الذي كان يواصل فيه الفرد العمل لمدة 24 ساعة، وفي مقابلها يحصل على 48 ساعة راحة، حيث أثبتت التجربة فشل النظام القديم لعدم قدرة الفرد على مداومة العمل لمدة 24 ساعة متواصلة، ولكن أدى ذلك إلى حالة من الغضب بين بعض الأفراد لرغبتهم في الحصول على فترة الراحة 48 ساعة.

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