الخازن: أتمنى أن يكون السيسي أكثر جرأة في التعامل مع قضايا العرب

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قال الكاتب والمحلل اللبناني جهاد الخازن، مساء الأحد، إن «العلاقات المصرية السعودية تمر أحيانًا بمشاكل، ولكن أساسها ثابت ومستمر، وفي أسوأ الظروف كانت العلاقات بين البلدين مستمرة»، موضحًا أنه رغم توتر العلاقات مؤخرًا إلا أن مشاريع المملكة في مصر كانت قائمة، حيث أن السعوديين لهم استثمارات في مصر بأكثر من 6 مليارات دولار، وأشار إلى أنها ستزيد بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجارية إلى الرياض.

أضاف الخازن، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «هناك ثقة بين الملك والرئيس، وسنرى نتائجه يومًا بعد يوم»، موضحًا أن الأزمة المصرية السعودية التي حدثت مؤخرًا ليست على درجة عالية من الحدة كما وصفها الإعلام، وأشار إلى أن السيسي حذَّر كثيرًا، مستكملًا: «أتمنى أن يكون أكثر جرأة في التعامل مع القضايا العربية، لا أطلب منه حربًا ولا حتى تهديد بحرب، لكن أتمنى أن تكون له مواقف مؤيدة للسعودية وللإمارات وللبحرين، وأن يكون له موقف واضح بالنسبة لليبيا، أرجو أن يتخلى عن الحذر، وأن يتصرف كرئيس عربي».

تابع أن «السعودية ومصر أكبر بلدين عربيين، الأولى بالاقتصاد، ومصر بعدد السكان والتاريخ، فأرجو أن يكون التعاون ليس لخير البلدين فقط، ولكن للأمة جمعاء»، موضحًا أن «عدد سكان مصر أصبح يفوق قدراتها، الدلتا أصبحت كلها أنوار بيوت مع أنها أخصب أرض في العالم، في حين أن كيلو متر على يمين ويسار النيل بطوله وباقي مساحة مصر صحراء، لذا أرجو أن ينجح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، نرجو خطوة حقيقية إلى الإمام، مصر هي التي أرسلت معلمين للأمة العربية وعلمتنا جميعًا، أرجو أن تعود مصر لمكانتها، لأن العرب جميعًا في حاجة إليها، وكلهم عشاق لمصر».