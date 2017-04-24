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صور| محافظ سوهاج يشهد احتفالية ليلة الإسراء والمعراج

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شهد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، مساء اليوم الأحد، احتفال ليلة الإسراء والمعراج، الذي نظمته مديرية الأوقاف بسوهاج، في مسجد العارف بالله، بحضور اللواء مصطفى مقبل، مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، حكمدار مديرية الأمن، العقيد محمود المنيسي، المستشار العسكري، الشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف، والقيادات الشعبية والتنفيذية ولفيف من علماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف.

وقدم محافظ سوهاج التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري ولأبناء محافظة سوهاج، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ ، ودعا إلى ضرورة الاستفادة من تلك المعجزات وتعلم الدروس المستفادة منها.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف تحدث فيها عن رحلة الإسراء والمعراج والدروس المستفادة منها، وأهمها أن الفرج دائما يأتي بعد الشدة، ثم كلمة الأزهر الشريف وألقاها الشيخ محمد عبد العزيز، مدير الوعظ بالأزهر، واختتم الحفل بمجموعة من الابتهالات الدينية التي قدمها الشيخ إبراهيم السوهاجي.

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