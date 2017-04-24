10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال إيمانويل ماكرون، مرشح الوسط في الانتخابات الفرنسية، إنه يأمل أن يكون رئيس فرنسا بعد 15 يومًا، وأكدت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي فازت فيها "تاريخية"، فيما شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على متانة العلاقات بين مصر والسعودية، وقال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، إن بلاده تقر بمسؤوليتها التاريخية تجاه إسرائيل.

1- ماكرون: سأكون رئيسًا لكل الفرنسيين بعد 15 يومًا

إيمانويل ماكرون مرشح الرئاسة الفرنسية الأحد (أ ف ب)

قال إيمانويل ماكرون، مرشح الوسط في الانتخابات الفرنسية: "سأجمع الفرنسيين ولن أكون بعيدًا عنهم"، مضيفًا: "لقد غيرنا وجه السياسة الفرنسية خلال عام واحد وسأكون رئيس كل الفرنسيين في مواجهة القوميين خلال 15 يومًا".

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2- لوبان: نتيجة الانتخابات الرئاسية "تاريخية"

مارين لوبان مرشحة الرئاسة الفرنسية الأحد (أ ف ب)

قالت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا إن نتيجة الانتخابات تاريخية، وذلك عقب حصولها على نسبة 21 % من نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد إيمانويل ماكرون الذي حصل على 23 %.

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3- فرانسوا فيون: سأصوت لماكرون في الجولة الثانية

فرنسوا فيون مرشح اليمين الفرنسي في الانتخابات الفرنسية الأحد (أ ف ب)

قال فرنسوا فيون، مرشح اليمين الفرنسي في الانتخابات الفرنسية، الأحد: "لا بديل عن التصويت ضد اليمين المتطرف"، مضيفًا: "سأصوت لصالح إيمانويل ماكرون"، وذلك عقب هزيمته وفوز ماكرون ومارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة اليميني المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وتأهلهما للجولة الثانية في الـ7 من مايو القادم.

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4- وزير الخارجية السعودي: علاقة مصر والسعودية تزداد صلابة

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في واشنطن في 23 مارس 2017 (أ ف ب)

نفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عقب لقائه وزير الخارجية سامح شكري، في العاصمة السعودية الرياض، جميع الشكوك التي حامت حول العلاقات المصرية السعودية مؤخرًا، مؤكدًا أن علاقة الرياض والقاهرة تزداد صلابة ومتانة.

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5- وزير الخارجية الألماني: نقر بمسؤوليتنا التاريخية تجاه إسرائيل

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل في برلين الأحد (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، إن ألمانيا تقر بمسؤوليتها التاريخية تجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أنه يعتزم العمل من أجل التوصل إلى حل للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين في جولته بالشرق الأوسط التي بدأها، الأحد، وتستمر 3 أيام.

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6- ميركل: مقتل مراقب منظمة الأمن والتعاون في أوكرانيا "أمر صادم"

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ألمانيا الأحد (أ ف ب)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن مقتل مراقب تابع لمنظمة التعاون في أوروبا، في شرق أوكرانيا، أمر صادم، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية تنتظر أن يقوم طرفا الصراع بكل ما يلزم فورا لتوضيح كيفية وقوع هذا الحدث المأساوي ومن يتحمل المسؤولية عن ذلك".

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7- مبعوث الأمم المتحدة لجنوب السودان: أزمة الجوع الحالية من صنع الإنسان

ديفيد شيرر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى جنوب السودان - أرشيفية

قال ديفيد شيرر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى جنوب السودان، إن أزمة الجوع الحالية من صنع الإنسان تمامًا ويمكن أن يتسع نطاقها، مشيرًا إلى أن منطقة صغيرة جدًا تعاني من الجفاف، بينما تحدث الأزمة بسبب الصراع الذي يجب أن يتوقف.

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8- هولاند: الانتخابات ستؤكد أن الديمقراطية أقوي من أي شيء

الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا هولاند الأحد (أ ف ب)

قال الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا هولاند إن أفضل رسالة قد تنقلها الانتخابات الفرنسية للعالم، هي التأكيد على أن الديمقراطية أقوى من أي شيء، وذلك في إشارة إلى هجوم "الشانزليزيه" الذي سبق الانتخابات بـ3 أيام.

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9- وزير الخارجية الألماني: أثق من فوز ماكرون بالرئاسة الفرنسية

وزير الخارجية الألماني سيجمار جابريال في مطار عمان بالأردن الأحد (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الألماني سيجمار جابريال: "أثق من فوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا"، وذلك بعد انتقال الأخير مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن إلى الدورة الثانية.

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10- أحمدي نجاد: لن أدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد أثناء زيارة لكوبا عام 2006 (أ ف ب)

أعلن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الأحد، أنه لن يؤيد أيا من المرشحين للانتخابات الرئاسية الشهر المقبل بعد منعه ونائبه السابق من الترشح، مضيفًا في رسالة وقعها مع نائبه السابق حميد بقائي الذي كان ترشح بدوره: "نعلن بوضوح أننا لم ولن ندعم أي مرشح في الانتخابات المقبلة".

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