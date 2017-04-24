رئيس المفوضية الأوروبية يهنئ ماكرون على نتيجة الانتخابات الفرنسية

(أ ف ب):

هنأ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مرشح الوسط الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، بعد أن تصدر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية وبات الأوفر حظا في الدورة الثانية المقررة في السابع من مايو المقبل.

وأشاد يونكر في تغريدة بـ"النتيجة التي حققها" ماكرون في الدورة الأولى وتمنى له "التوفيق لاحقا" في الدورة الثانية عندما سيتواجه مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.