الجيش اللبناني: طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

بيروت - (أ ش أ):

أعلن الجيش اللبناني أن طائرتي استطلاع تابعتين للجيش الاحتلال الإسرائيلي اخترقتا، اليوم الأحد، الأجواء اللبنانية.

وقال بيان للجيش اللبناني أنه في حوالي الساعة 1:00 اليوم، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 7:50 من فوق بلدة رميش.

وأضاف البيان أن طائرة مماثلة اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 9:30 من فوق البلدة المذكورة.