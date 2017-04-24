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الجيش اللبناني: طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

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الجيش اللبناني: طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية الجيش اللبناني: طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

مصراوي Masrawy

طائرة إسرائيلية

بيروت - (أ ش أ):

أعلن الجيش اللبناني أن طائرتي استطلاع تابعتين للجيش الاحتلال الإسرائيلي اخترقتا، اليوم الأحد، الأجواء اللبنانية. 

وقال بيان للجيش اللبناني أنه في حوالي الساعة 1:00 اليوم، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 7:50 من فوق بلدة رميش.

وأضاف البيان أن طائرة مماثلة اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 9:30 من فوق البلدة المذكورة.

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