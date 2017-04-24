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رئيس "المركزي للنتظيم والإدارة": الفترة المقبلة لن تكون "وردية" لموظفي الدولة

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رئيس "المركزي للنتظيم والإدارة": الفترة المقبلة لن تكون "وردية" لموظفي الدولة رئيس "المركزي للنتظيم والإدارة": الفترة المقبلة لن تكون "وردية" لموظفي الدولة

مصراوي Masrawy

المستشار الدكتور محمد جميل

كتبت– سحر عزام:

قال المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الفترة المقبلة لن يكون فيها حياة وردية للموظفين ولكن سيكون هناك توازن وثواب بقدر العمل.

وأضاف جميل، في حوار مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء الأحد، أن هناك خطة يتم وضعها لتدريب الموظفين لتحقيق الإصلاح للجهاز الإداري للدولة.

ونفى جميل، الشائعة التي ترددت منذ فترة عن تسريح 2 مليون موظف، مؤكدا أن تلك الشائعة تهدف لإثارة البلبلة وإرسال رسائل سلبية عقب تطبيق قانون الخدمة المدنية.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى عقد الجهاز بروتكول مع مجلس الدولة حتى لا يحدث تضارب مع قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدًا أن القانون تضمن كافة الضمانات الكفيلة بحفظ حقوق الموظفين والتوازن بين حق الموظف في الحفاظ على مركزه القانوني والقواعد التي تحقق الإصلاح الإداري وسرعة وجدية في العمل.

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مصراوي Masrawy

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