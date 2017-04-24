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اليوم.. محاكمة إكرامي الصباغ في قضيتي نصب

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اليوم.. محاكمة إكرامي الصباغ في قضيتي نصب اليوم.. محاكمة إكرامي الصباغ في قضيتي نصب

مصراوي Masrawy

إكرامى الصباغ

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر اليوم الإثنين، محكمة جنح مستأنف البساتين ودار السلام، برئاسة المستشار وليد عبد الباقي، وعضوية كل من المستشار أحمد على حسين، والمستشار ضياء الدين عبد الله، الاستئناف المقدم من دفاع رجل الأعمال "إكرامي الصباغ" على حبسه في قضيتين لاتهامه بالنصب على المواطنين.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة رجل الأعمال إكرامي الصباغ بتهمة النصب على المواطنين بالسجن بأحكام تتراوح بين سنة و3 سنوات عن طريق إيهام الناس بامتلاك شاليهات ووحدات سكنية في الساحل الشمال.

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