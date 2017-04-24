بالصور.. الأقصر تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

الأقصر - محمد محروس:

احتفلت محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، في مسجد السيد يوسف بمنطقة الكرنك، في حضور محافظ الأقصر محمد بدر.

كما شهد الاحتفالية التي حضرها العديد من أهالي منطقة الكرنك كل من سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء حاتم زين العابدين، والسكرتير المساعد العميد علي الجزار، ومدير المتابعة الميدانية العميد أيمن الشريف، ووكيل وزارة الأوقاف بالأقصر الشيخ محمد صالح عبد الرحمن، وعدد من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، بالإضافة إلى عدد من أهالي الأقصر.

وشملت الاحتفالية تلاوة آيات من القرآن الكريم وتقديم مجموعة من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية والأحاديث والخطب القصيرة لعلماء الأزهر الشريف والأوقاف عن تلك الذكرى العطرة والدروس المستفادة منها والأخلاق الكريمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد وكيل مديرية الأوقاف بالأقصر الدكتور السيد مسعد، في كلمته، أنه يجب استلهام الدروس والعبر من ذكرى معجزة ليلة الإسراء والمعراج، وأن تكون السواعد للبناء والتشييد وأن ألا تكون للهدم والإرهاب والبعد عن تعاليم دين الإسلام، مؤكدًا أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل رحمة للعالمين، مستشهدًا برحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الطائف الذين آذوه وأدموا قدميه بالحجارة، فلم يطلب من الله أن ينتقم منهم وإنما دعا لهم بأن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا.

ومن جانبه، توجه محافظ الأقصر بالتهنئة لأهالي الأقصر بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الشعب المصري بالخير والبركات، وأن تنعم مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار.​