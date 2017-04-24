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كوريا الشمالية تهدد دولة أخرى بالنووي بعد أمريكا فمن هي هذه الدولة؟

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كوريا الشمالية تهدد دولة أخرى بالنووي بعد أمريكا فمن هي هذه الدولة؟ كوريا الشمالية تهدد دولة أخرى بالنووي بعد أمريكا فمن هي هذه الدولة؟

بعد أن قالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب، بأن بيونغ يانغ ستكون هدفا لعقوبات استرالية أخرى، باعتبارأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية يمثل تهديدا خطيرا لأستراليا، ولا بد للمجتمع الدولي التصدي له، مطالبة الصين بالضغط أكثر على بيونغ يانغ لوقف أنشطتها، نقلت وكالة الانباء الرسمية لكوريا الشمالية، تصريحا للمتحدث باسم وزير خارجيتها، مهددا بشن هجمات نووية لتشمل استراليا أيضا” في حال اتبعت الخطى الأمريكية”.

وأضاف المتحدث باسم وزير خارجية كوريا الشمالية بأن استراليا: “تنفث القمامة ضد كوريا الديمقراطية بشأن خطواتها العادلة تماما للدفاع عن النفس”، وقال: “إذا صممت أستراليا على تتبع الخطى الأميركية لعزل كوريا الديمقراطية، فإن ذلك بمثابة عمل انتحاري لأستراليا ضمن نطاق الهجمات النووية لقواتنا”.


وتابع موبّخا وزيرة خارجية استراليا بالقول: “من الأفضل لوزيرة الخارجية الأسترالية أن تفكر مرتين في الآثار المترتبة على لسانها الطائش قبل مداهنة الولايات المتحدة”.


وكانت إدارة الرئيس الأمريكي ، قد حضّت الصين على ممارسة ضغوطات على بيونغ يانغ للحد من أنشطتها النووية، حيث تسعى بيونغ يانغ إلى صناعة صاروخ بالستي عابر للقارات، قادر على نقل رأس نووي يصل إلى القارة الأميركية، وكانت كوريا الشمالية قد صعدت من تهديداتها مؤخرا لتشمل حلفاء إقليميين للولايات المتحدة، مثل اليابان وكوريا الشمالية.

 

المصدر : فايف

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