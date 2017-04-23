فيديو| الغيطي: أفلام إباحية على أجهزة معهد القلب.. «وزير الصحة فين؟»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الإعلامي محمد الغيطي، إن أحد الموظفين بمعهد القلب القومي، يستغل أجهزة الحاسب الآلي بالمعهد في تشغيل الأفلام الإباحية والمخلة بالآداب العامة، على مساحة 23 جيجا.

وأضاف الغيطي ، خلال برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة "ltc"، "هل وزير الصحة يزور هذه الأماكن ويفتش على المستشفيات من خلال لجان يا دكتور عماد يا وزير الصحة، فيه ناس مرمية قدام معهد القلب، والباب باب إسطبل مش باب مستشفى".

​وعلق دكتور محمد ناصر، أستاذ جراحة القلب بالمعهد، على ما ذكره الغيطي قائلًا: "بلاش كلامك ده لأنه اتسبب إننا نقفل سنة ونصف، وعدد المرضى عندنا بيوصل 2000 مريض في اليوم من أبناء الشعب ومنهم النضيف والكويس واللي مش كويس، يعني كفاية الضغط علينا".