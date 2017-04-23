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صور| محافظ المنيا يشهد احتفال «الأوقاف» بالإسراء والمعراج

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احتفلت مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا، مساء اليوم الأحد، بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الفولي.

حضر الاحتفالية اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، اللواء أمجد عبد الفتاح، نائب مدير الأمن، محمد عبد الفتاح، السكرتير العام المساعد للمحافظة، الشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، الدكتور أحمد محمد طلب، وكيل المنطقة الأزهرية نائبًا عن شيخ المنطقة الأزهرية بالمنيا، الدكتور عثمان شعلان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اللواء مصطفى درويش، المشرف العام على المشروعات بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي.

تضمن الحفل، تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وابتهالات دينية، وكلمة مدير مديرية الأوقاف، حول تلك الذكرى العطرة، فمع حلول شهر رجب من كل عام وبزوغ هلاله تلوح في أُفق سماء الأمة الإسلامية تلك المناسبة والمعجزة الدينية العظيمة التي يستحضرها العالم الإسلامي ويعيشها في 27 رجب كل عام.

واستعرض مدير الأوقاف بعض الدروس المستفادة من هذه المناسبة، وأهمية الاقتداء بالرسول في العمل والكفاح، والصبر على الشدائد، لتحقيق مستقبل أفضل، والتوحد ونبذ الفرقة، ونشر المحبة والسلام، من أجل بناء الوطن، وترسيخ روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا، وضرورة التآسي بأخلاقه الكريمة وحسن معاملته وجميل فضائله التي تٌعد دستورًا للحياة ومنهجًا لبناء المجتمعات الصالحة، مؤكدًا أن دعوة الإسلام هي دعوة للتآخي والتراحم والتسامح.

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التحرير

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