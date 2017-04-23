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صور| محافظ بني سويف يفتتح معرض سلع بأسعار مخفضة

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افتتح شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، معرض السلع الاستهلاكية والغذائية الذي تقيمه المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، وزارتي والتضامن الاجتماعي، المجلس القومي للمرأة، الشباب والرياضة والصندوق الاجتماعي، تحت عنوان "علشانك يا بلدي"، بجوار الصالون الأخضر بمدينة بني سويف.

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء عادل تونسي، مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، اللواء يسري خضر، السكرتير العام، اللواء خميس أبو الفضل، السكرتير العام المساعد، أحمد دسوقي، رئيس المدينة، ممثلون عن الجهات المشاركة في المعرض، مسؤولي التموين والتضامن الاجتماعي والصندوق الاجتماعي والغرفة التجارية والمجلس القومي للمرأة.

تفقد المحافظ، المعرض الذي شارك فيه عدد من شركات بيع الجملة وبعض السلاسل التجارية والجمعيات الاستهلاكية والصندوق الاجتماعي والجمعيات الأهلية والمرأة المعيلة والأسر والمنتجة والجمعيات العاملة في خدمة ذوي الإعاقة ومراكز الشباب.

ضم المعرض العديد من المنتجات من السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن والزيوت والسكر والأرز وغيرها من السلع الأساسية الأخرى من المنظفات والملابس والمفروشات وغيرها من المعروضات، حيث يتم البيع بأسعار الجملة وبسعر المصنع والبعض يبيع بسعر التكلفة.

وأكد المحافظ أن هذا المعرض يمثل فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات المنتجة والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية لعرض منتجاتها والترويج لها، لافتا إلى موقع المعرض المتميز بميدان المديرية، الذي يمثل نقطة التقاء لعدد من الشوارع والميادين الرئيسية والتي يتوافد إليها على مدار اليوم عدد كبير من جمهور المواطنين من مختلف المناطق السكنية.

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