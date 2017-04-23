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وزير البترول الأسبق: انخفاض في استهلاك الغاز.. وطفرة بسوق الطاقة

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وزير البترول الأسبق: انخفاض في استهلاك الغاز.. وطفرة بسوق الطاقة وزير البترول الأسبق: انخفاض في استهلاك الغاز.. وطفرة بسوق الطاقة

التحرير

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قال الدكتور أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، مساء الأحد، إن سوق الطاقة والكهرباء شهد طفرة غير عادية خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا باستغلال الثروات الطبيعية وتحويلها لصناعات تحويلية ومنتجات كيمائية، وتوفير فرص عمل للشباب.

أضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، عبر شاشة «TEN»،، أن الرئيس عبد الفتاح ، يولي اهتمامًا كبيرًا بالطاقة في ، موضحًا أن هناك ملحمة كبيرة بين الطاقة والكهرباء أدت لإحداث تحسين ورفع الكفاءة.

وتوقع انخفاض الاستهلاك من الغاز الطبيعي بمقدار الثلث، لافتًا إلى أن هناك 25 شحنة من الغاز المسال تسعى مصر لتأجيل استيرادها.

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التحرير

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