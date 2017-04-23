حسين هريدي: العلاقات المصرية السعودية ستختلف عن السابق

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قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مساء الأحد، إن «حالة الشلل العربي الموجودة حاليًا في الشرق الأوسط ستفرض محاور أخرى في العلاقات المصرية السعودية»، مشيرًا إلى أن العلاقات بين القاهرة والرياض ستختلف عما كانت عليه في العهود السابقة.

أضاف هريدي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، عبر شاشة «TEN»، مساء الأحد، أن الشرق الأوسط يمر بتحالفات جديدة ومرحلة انتقالية، ولا يستطيع أحد أن يجزم متى ستنتهي هذه المرحلة.

أوضح هريدي، أنه «لأول مرة منذ إنشاء جامعة الدول العربية، لا يملك النظام العربي فرض رؤيته للتحكم فيما يحدث بالعراق واليمن وليبيا».