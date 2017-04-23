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صور| بحضور المحافظ ومدير الأمن.. إحياء ذكرى الإسراء والمعراج بالسويس

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حضر اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، اليوم الأحد، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، في مسجد سيدي عبد الله الغريب بحي السويس، بحضور اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، العميد عبد الرحمن وهدان، ممثلا عن الجيش الثالث الميداني، مساعد الشريف، ممثلا عن القنصل العام للمملكة العربية بمحافظة السويس، والقيادات التنفيذية والشعبية وأهالي السويس.

بدأ الحفل بآيات من القران الكريم للقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، ثم كلمة للدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية الأوقاف، حول الدروس المستفادة والعبر من معجزة الإسراء والمعراج لسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، وفضل أحياء هذه الليلة المباركة، كذلك تحدث عن كيف تم الإسراء بسيدنا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والعروج به إلى السموات العلى.

تحدث مدير عام الأوقاف عن المحنة التي مر بها سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم عندما موت عمه أبو طالب، وموت زوجته السيدة خديجة بنت خويلد رضى الله عنها، كذلك عند ذهابه إلى أهل الطائف يدعوهم، ففي كل هذا الجو المشحون بالمحن والشدائد تأتي المنحة والفرج من عند الله عز وجل وهي معجزة الاسراء والمعراج.

وأدى المحافظ والقيادات وعدد من أهالي السويس صلاة العشاء بمسجد الغريب، ثم كان الاحتفال بالذكري العطرة للاسراء والمعراج والذي قدمه الاعلامي الأمجد أبو المجد كبير مذيعين بإذاعة القناة بالإسماعيلية.

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