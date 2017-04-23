فيديو| أحمد موسي: «هفضح المدارس اللي هتلغي إجازة عيد تحرير سينا»

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دعا الإعلامي أحمد موسى، الطلاب إلى عدم الذهاب للمدارس الثلاثاء المقبل، مؤكدًا أنه إجازة رسمية؛ احتفالًا بعيد تحرير سيناء.

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "لابد من إعلاء قيم الوطنية في المجتمع، ولازم الطلاب ميروحوش المدرسة اليوم ده ويبقى إجازة".

وتابع: "بحرض الطلاب ميرحوش المدارس، ولازم يحتفلوا بتحرير سيناء لأنه عيد قومي، المدارس اللي تمتنع عن إعطاء إجازة رسمية في عيد قومي دليل على عدم احترامها للشهداء وهفضحها، هما مش على راسهم ريشة، ومينفعش نلوي دراع الدولة".