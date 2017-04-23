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فيديو| أديب عن «ماكرون»: «نفسي أشوفلنا رئيس أقل من 50 سنة»

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فيديو| أديب عن «ماكرون»: «نفسي أشوفلنا رئيس أقل من 50 سنة» فيديو| أديب عن «ماكرون»: «نفسي أشوفلنا رئيس أقل من 50 سنة»

التحرير

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علق الإعلامي عمرو أديب، على ما أسفرت عنه الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية، قائلًا: "إمتى بقي يا ربي أشوف مرشح رئاسي عندنا أقل من سن الخمسين".

وأضاف أديب، خلال برنامج"كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، "الحضري عندنا أكبر من ماكرون البالغ من العمر 39 سنة، اللي كان وزير اقتصادي ودلوقتي هيبقى رئيس فرنسا، ماكرون متجوز المدرسة بتاعته وأكبر منه بـ 20 سنة".

وتابع: "إحنا معندناش وزير دون سن الأربعين، ياريت يا ريس تمكن بقي الشباب في ، لو عندنا واحد عنده 39 سنة مبنخليهوش يمسك نادي الأهلي حتى". 

واستكمل: "إحنا آخر انتخابات لينا كانت المشاركة 26%، شوفوا بقى نسبة مشاركة الفرنسيين في الانتخابات وصلت لـ 75%، إحنا فين وهما فين، دي ناس حاسة بدورها مش بتوع كنب وعارفين يعني إيه منافسة وديمقراطية".

ويذكر أن إيمانويل ماكرون، مرشح الوسط في الانتخابات الفرنسية، حصل على أعلى نسبة تصويت في انتخابات فرنسا، تليه مرشحة "الجبهة الوطنية" مارين لوبان، ومن المقرر أن يخوضا جولة الإعادة.

 

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التحرير

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