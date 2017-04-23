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الجندي: «البنت تتعرى وترجع نص الليل.. ويقولك خليك أوبن مايند»

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الجندي: «البنت تتعرى وترجع نص الليل.. ويقولك خليك أوبن مايند» الجندي: «البنت تتعرى وترجع نص الليل.. ويقولك خليك أوبن مايند»

التحرير

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قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مساء الأحد، إن «التقدم العلمي لا علاقة له بالحجاب»، مؤكدًا أن هناك طابور خامس يشكك في الدين، وشدّد على أنهم لن يستطيعوا طالما أن شيوخ الأزهر يفقون لهم بالمرصاد.

أضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»، أن «الإسلام حاليًا يمر بزمن الفتنة، حيث أن المجتمع أصبح منقسمًا إلى فصيلين، الأول متشدد حرم كل شيء على الناس حتى الأكل والشرب، وآخر متطرف عايش في البالوظة، البنت تسافر لوحدها وتلبس محزق، وسابيه شعرها وجسمها عريان، ويقولك خليك أوبن مايند، وبنته ترجع الساعة 12 بالليل، وتقولك هو أنت مش واثق فيا بابا».

استكمل: «بقينا عايشين وسط جانبين متطرفين بيصفوا حساباتهم على الفضائيات، والغلابة ضايعين بين ناس بتتكلم باسم النبي وتشوه صورته، وناس تانية بتحطم في القرآن، والله عمري ماشفت فتنة زي دي».

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التحرير

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