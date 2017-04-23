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سفير الهند في القاهرة: نتطلع إلى دعم وتقوية علاقتنا مع مصر

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سفير الهند في القاهرة: نتطلع إلى دعم وتقوية علاقتنا مع مصر سفير الهند في القاهرة: نتطلع إلى دعم وتقوية علاقتنا مع مصر

مصراوي Masrawy

سانجاي باتاتشاريا سفير الهند في القاهرة

الاسكندرية- (أ ش أ):

أكد سانجاي باتاتشاريا، سفير الهند في القاهرة، الأحد، أن بلد عظيم وتمتلك مستقبلًا كبيرًا، مشيرًا إلى قوة العلاقات التي تجمع البلدين.
وأضاف السفير الهندي -في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الأحد، على هامش حضوره حفل مهرجان "الهند علي ضفاف النيل" في دورته الخامسة، أن الهند تتطلع إلى دعم وتقوية علاقتها مع مصر يوم بعد يوم.

وتابع: "إننا نأمل أن نرى تلك العلاقات تصبح أقوى كل يوم".
ولفت إلى أن الآونة الاخيرة شهدت من خلال العلاقات القوية على مستوى القيادات السياسية والتعاون الوثيق بين البلدين ما أسس لشراكة جديدة بين الجانبين .
وشدد السفير على قوة العلاقات المصرية الهندية، وقال: "مصر والهند تمتلك علاقات أكثر من رائعة ويجمعهما ترابط حضاري".
ونوه إلى أن العلاقات بين الجانبين تشمل التعاون في النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية .
وتابع قائلًا: "ما نراه اليوم والحفل الفني المقام بأوبرا الإسكندرية يعد جزءً من مهرجان الهند علي ضفاف النيل والذي يعد احتفالية تجمع الشعبين المصري والهندي" .
وحضر "باتاتشاريا" ومحافظ الاسكندرية محمد سلطان، حفل مهرجان الهند على ضفاف النيل في دورته الخامسة الذي أقيم مساء الأحد بمسرح سيد درويش بالثغر تحت رعاية رئيس دار الأوبرا المصرية إيناس عبد الدايم .
واحتضنت أوبرا الإسكندرية، اليوم الأحد، حفل "فاناشري" وفرقة مشروع الرقص الذي تضمن مجموعة من التابلوهات الفنية الراقصة التي عبرت عن الفلكلور الهندي .
وتعد "فاناشري" من أهم الراقصين في الهند وقد شاركت في نحو 65 دولة وهي تقدم حكايات واقعية من الهند منها الأساطير والاله والشياطين والحب والدراما من خلال عروض مميزة مع فرقة مشروع الرقص .سانجاي باتاتشاريا

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