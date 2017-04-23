يوفنتوس يواصل التحليق في صدارة الكالتشيو برباعية أمام جنوى

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تغلب فريق يوفنتوس على نظيره فريق جنوى، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب يوفنتوس آرينا، في إطار الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي.

تقدم يوفنتوس في الدقيقة الـ17 عن طريق هدف سجله لاعب جنوى ايزكويل مونوز في مرماه، قبل أن يضيف باولو ديبالا الهدف الثاني للبيانكونيري في الدقيقة الـ18، وفي الدقيقة الـ41 سجل ماريو مانذوكيتش الهدف الثالث للسيدة العجوز، وفي شوط المباراة الثاني سجل ليوناردو بونوتشي رابع أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة الـ64.

بهذه النتيجة يواصل يوفنتوس تصدره للدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة، بينما يحتل جنوى المركز الـ16 برصيد 30 نقطة.