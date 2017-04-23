ميسي يعيد برشلونة لصدارة الليجا بهدف قاتل في ريال مدريد

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قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريق برشلونة إلى تحقيق الفوز على نظيره ريال مدريد، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب سنتياجو برنابيو، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من الدوري الإسباني.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الـ28 عن طريق اللاعب كاسيميرو، ليعادل الفريق الكتالوني النتيجة في الدقيقة الـ33 عن طريق ليونيل ميسي، ليعود برشلونة للتهديق مرة أخري في الدقيقة الـ73 عن طريق اللاعب إيفان راكيتيتش، ثم يأتي البديل جيمس رودريجيز ليحرز هدف التعادل للفريق المدريدي في الدقيقة الـ86، ثم عاد برشلونة للتسجيل في الدقيقة الـ93، من خلال ليونيل ميسي.

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة 75، ليتساوي مع ريال مدريد، ويصعد للمركز الأول بفارق الأهداف، حيث سجل برشلونة 94 هدفًا خلال 33 مباراة، بينما سجل مدريد 84 هدفاً، خلال 32 مباراة.