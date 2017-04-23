حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبد العظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أهمها انتخابات فرنسا ومناورات أمريكية يابانية فى المحيط الهادي، إضافة إلى غارات الجيش الأفغاني على مسلحين.

1- انتهاء التصويت في غالبية اللجان الانتخابية الرئاسية بفرنسا

مارين لوبان المرشحة اليمينية تدلي بصوتها اليوم الأحد (أ ف ب)

انتهى التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يتنافس فيها 11 مرشحًا، حيث بدأت على الفور عملية فرز الأصوات في اللجان التي أغلقت أبوابها على أن تعلن النتائج أول بأول

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2- بدء مناورات بحرية مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة

صورة لحاملة الطائرات كارل فينس صادرة من البحرية الأمريكية اليوم الأحد (أ ف ب)

ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن مدمرتين يابانيتين ستشرعان في مناورات مشتركة مع مجموعة من السفن الحربية الأمريكية غرب المحيط الهادئ في مواجهة تهديد نووي متنامي من كوريا الشمالية.

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3- غارة جوية تقتل 10 مسلحين جنوب أفغانستان

القوات الأفغانية تنتشر فى كابول - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 10 مسلحين من بينهم أعضاء من تنظيم "القاعدة" إثر غارات جوية على إقليم زابل بجنوب أفغانستان.

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4- كوريا الشمالية تحتجز ثالث مواطن أمريكي

قوات من الجيش الكوري الشمالي على الحدود مع كوريا الجنوبية يوم 17 إبريل 2017 (أ ف ب)

قالت مصادر كورية جنوبية إنه تم اعتقال أستاذ سابق أمريكي من أصل كوري في كوريا الشمالية الأسبوع الماضي، ليصبح المواطن الأمريكي الثالث الذي يعتقل من قبل الدولة الشيوعية في الآونة الاخيرة، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

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5- الصين وإيران تتفقان على تجديد مفاعل ''آراك'' النووي

الرئيس الصيني يجتمع بالإمام آية الله خامنئى فى طهران - أرشيفية (أ ف ب)

وقعت الصين وإيران أول عقد تجاري لإعادة تصميم وتجديد مفاعل آراك لإنتاج المياه الثقيلة في فيينا فى خطوة هامة نحو تطوير المفاعل للاستفادة منه فى توليد الطاقة، وفقًا لوكالة شينخوا الصينية الرسمية.

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