اشتباكات بباريس بين "مناهضين للفاشية" والشرطة بسبب نتائج الانتخابات الرئاسية

باريس - (أ ش أ):

اندلعت اشتباكات بين مناهضين للفاشية وقوات الأمن، مساء الأحد، بميدان الباستيل بباريس وذلك عقب إعلان النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات الرئاسية الفرنسية والتي تشير إلى صعود إيمانويل ماكرون، مرشح الوسط، ومارين لوبن، مرشحة اليمين المتطرف) للجولة الثاني في 7 مايو المقبل.

وقامت الشرطة بمهاجمة المتظاهرين بعد أن ألقوا زجاجات ومقذوفات على قوات الأمن واعتقلت ثلاثة منهم.

وكان نحو 300 شخص - من بينهم ملثمون يرتدون أغلبهم ملابس سوداء - احتشدوا بساحة الباستيل بدعوة من حركات مناهضة للفاشية للتظاهر طوال الليل ووضع متاريس.

ودعا المنظمون المارة -عبر مكبرات الصوت - إلى الانضمام للمظاهرة اعتراضا على ما وصفوه بال"مسرحية الهزلية" بعد صعود ماكرون ولوبن للدور الثاني للانتخابات الرئاسية بحسب النتائج غير الرسمية.