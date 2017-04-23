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ماكرون: سأكون رئيس كل الفرنسيين بعد 15 يومًا

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ماكرون: سأكون رئيس كل الفرنسيين بعد 15 يومًا ماكرون: سأكون رئيس كل الفرنسيين بعد 15 يومًا

مصراوي Masrawy

إيمانويل ماكرون

كتب - علاء المطيري: 

قال إيمانويول ماكرون، مرشح الوسط في الانتخابات الفرنسية، إن الشعب الفرنسي قرر أن يجعله على قائمة الفائزين في الجولة الأولى، مضيفًا: "أعلم إحباط الذين صوتوا للمرشحين الذين خسروا الجولة الأولى".

وأضاف: "سأجمع الفرنسيين ولن أكون بعيدًا عنهم"، مضيفًا: "لقد غيرنا وجه السياسة الفرنسية خلال عام واحد وسأكون رئيس كل الفرنسيين في مواجهة القوميين خلال 15 يومًا".

وتابع: "أشكر فرنسوا فيون، مرشح اليمين الفرنسي، الذي طالب داعميه للتصويت لصالحي في الجولة الثانية بعدما خسر الجولة الأولى"، مضيفًا: "يجب أن تتحركوا في الأيام المقبلة لإكمال المسيرة".

جاء ذلك في خطاب - نقلته قناة "سكاي نيوز عربية من باريس - ألقاها عقب انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت اليوم الأحد، وفاز بنسبة 23 % من الأصوات ليدخل الجولة الثانية مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان التي حصلت على 21 %.

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