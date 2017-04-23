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العرب اليوم: قمة مصرية سعودية وإسرائيل تقصف سوريا بصاروخين

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مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل

تأثر العديد من العواصم العربية، اليوم الأحد، بأحداث هامة مثل زيارة الرئيس المصري للرياض و قصف إسرائيلي داخل سوريا، إضافة إلى مقتل عشرات الحوثيين فى صعدة

1- فى زيارة رسمية إلى الرياض

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الرئيس السيسى يجتمع بالعاهل السعودي فى الرياض اليوم الأحد (أ ف ب)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الرياض في أول زيارة رسمية إلى المملكة بعد شهور من توتر العلاقات بين البلدين.

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2- إسرائيل تقصف سوريا بصاروخين

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قاذفة اسرائيلية تتمركز فى مرتفعات الجولان المحتلة - أرشيفية (أ ف ب)

قتل ثلاثة جنود سوريين جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعا تابعًا للقوات السورية في منطقة نبع الفوار شمال غرب محافظة القنيطرة جنوب سورية.

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3- ''داعش'' يقتل جنودًا عراقيين غربي العراق

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عناصر من الشرطة العراقية تمشط الموصل يوم 16 إبريل 2017 (أ ف ب)

صرح مسؤولون عسكريون أن عددًا من مقاتلي تنظيم "داعش" كانوا يرتدون ملابس الجنود، نصبوا كمينا لقافلة تابعة للقوات الحكومية في منطقة صحراوية نائية غرب العراق ما أسفر عن مقتل 10 جنود عراقيين.

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4- مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في اليمن

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نقل المصابين جراء غارات التحالف العربى فى صنعاء - أرشيفية (أ ف ب)

سقط عشرات القتلى والجرحى من المسلحين الحوثيين في قصف جوي شنته مقاتلات التحالف العربي استهدف تعزيزات لهم في محافظة صعدة (242) كم شمال صنعاء.

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5- انفجار مخزن للذخائر وسط عدن

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تصاعد النيران نتيجة لانفجار لغم فى عدن - أرشيفية (أ ف ب)

قتل وأصيب العشرات في انفجار ضرب موقعا عسكريا وسط مدينة عدن، جنوبي اليمن، حسب ما نقلته سكاي نيوز عن مصادر عسكرية.

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مصراوي Masrawy

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