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جهاد الخازن: المشاكل بين مصر والسعودية لم تكن بالحدة التي تناولها الإعلام

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جهاد الخازن: المشاكل بين مصر والسعودية لم تكن بالحدة التي تناولها الإعلام جهاد الخازن: المشاكل بين مصر والسعودية لم تكن بالحدة التي تناولها الإعلام

مصراوي Masrawy

جهاد الخازن الكاتب والمحلل السياسي

كتبت– سحر عزام:

قال جهاد الخازن، الكاتب والمحلل السياسي إن العلاقات المصرية تمر أحيانا بمشاكل ولكن أساسها ثابت ومستمر، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح للرياض تناولت العلاقات الثنائية والصعوبات التي تواجه العالم العربي.

وأضاف الخازن، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On e" مساء الأحد، أن الاستثمارات السعودية في تزيد عن 6 مليون دولار وستزداد عقب زيارة السيسي اليوم للرياض، لافتًا إلى أن الوضع بين القاهرة والرياض جيد جدا في ضوء الثقة بين السيسي وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي، إلى أن المشاكل بين مصر والسعودية لم تكن بالحدة التي تناولتها وسائل الإعلام، معبرًا عن تمنياته أن يكون الرئيس السيسي أكثر جرأة في التعامل مع القضايا العربية ويتخلى عن الحذر.

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