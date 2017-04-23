بالصور.. محافظ سوهاج يشهد احتفالية الإسراء والمعراج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

شهد محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، مساء اليوم الأحد، الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، في مسجد العارف بالله بسوهاج.

حضر الاحتفال اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج، واللواء عمر عبدالعال حكمدار مديرية الأمن، والعقيد محمود المنيسي المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف، والقيادات الشعبية والتنفيذية ولفيف من علماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف.

وقدم محافظ سوهاج، خلال الاحتفال، التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصرى وأبناء محافظة سوهاج بهذه المناسبة العطرة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف، واختتم بمجموعة من الابتهالات الدينية التي قدمها المبتهل الشيخ إبراهيم السوهاجي.