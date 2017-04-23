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محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى "الإسراء والمعراج"

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مصراوي Masrawy

محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى الإسراء والمعراج (1)محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى الإسراء والمعراج (1)

محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى الإسراء والمعراج (2)محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى الإسراء والمعراج (2)

محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى الإسراء والمعراج (3)محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى الإسراء والمعراج (3)

محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى الإسراء والمعراج (4)محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى الإسراء والمعراج (4)

محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى الإسراء والمعراج (5)محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى الإسراء والمعراج (5)

محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى الإسراء والمعراج (6)محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى الإسراء والمعراج (6)

محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى الإسراء والمعراج (7)محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى الإسراء والمعراج (7)

محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى الإسراء والمعراج (8)محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى الإسراء والمعراج (8)

محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى الإسراء والمعراج (9)محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى الإسراء والمعراج (9)

محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى الإسراء والمعراج (10)محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى الإسراء والمعراج (10)

محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى الإسراء والمعراج (11)محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال بـذكرى الإسراء والمعراج (11)

البحر الأحمر - أحمد عوض: 

شهد محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله، اليوم الأحد، الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، الذي نظمته مديرية أوقاف البحر الأحمر، بالتنسيق مع المحافظة، عقب صلاة العشاء بمسجد الميناء الكبير في مدينة الغردقة.

حضر الاحتفال اللواء محمد توفيق مدير أمن البحر الأحمر، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، ووكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، وقيادات الأزهر والأوقاف بالمحافظة، والأجهزة التنفيذية والأمنية.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف، أشار خلالها إلى الدروس والعبر المستفادة من إسراء ومعراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم, تلتها ابتهالات دينية.​

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