أخبار عاجلة

المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك -
التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا -
عاجل.. ارتباك شديد بالخط الأول لمترو الأنفاق وغضب كبير بين المواطنين وبيان عاجل للشركة لطمأنتهم وللكشف عن السبب -
عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل -
بالصور.. وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "الجارحي" -
وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "المالية" -
«سواريز» يهنئ «ميسي» بعد الكلاسيكو: اللاعب الأفضل في التاريخ -
احذر: 3 أنواع من الأدوية الشهيرة المتداولة بالأسواق تسبب السرطان وأمراض الكبد وتلف الأعصاب والجلطة -
8 الصبح - كلمات رائعة وتأثر ودموع من الكابتن عصام عبد المنعم فى حق جماهير النادي الأهلي -
بالأسماء.. حركة تنقلات الموسعة بين مديري المستشفيات والإدارات الصحية بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يجري محادثات سياسية مع نظيره السعودي

Google+ Print
وزير الخارجية يجري محادثات سياسية مع نظيره السعودي وزير الخارجية يجري محادثات سياسية مع نظيره السعودي

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يجري محادثات سياسية مع نظيره السعودي

القاهرة- (مصراوي):

عقد وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، مشاورات سياسية مع نظيره السعودي عادل الجبير بمقر وزارة الخارجية ، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح إلى المملكة العربية السعودية.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في بيان صحفي-، إن المحادثات السياسية التي أجراها وزيرا الخارجية استغرقت نحو ساعتين، حيث تطرقت إلى كافة الموضوعات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات خلال الفترة القادمة، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأوضح أبو زيد أن الوزيرين أكدا عمق واستراتيجية العلاقات المصرية السعودية، وحرص الجانبين على تكثيف آليات التشاور والتنسيق بينهما خلال الفترة القادمة لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، مؤكدا أن المشاورات عكست تطابق في الرؤى بين الجانبين حول أولويات معالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز جهود التسوية السلمية في هذا الصدد.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على أن اللقاء عكس إرادة سياسية مشتركة لدفع مسار العلاقات الثنائية لترتقي إلى طموحات الشعبين المصري والسعودي، وبما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فتح استراحة الرئاسة بمطار القاهرة استعدادا لوصول السيسي من السعودية

فتح استراحة الرئاسة بمطار القاهرة استعدادا لوصول السيسي من السعودية

انعقاد اللجنة التجارية «المصرية السعودية» في الرياض منتصف مايو

انعقاد اللجنة التجارية «المصرية السعودية» في الرياض منتصف مايو

الجبير: العلاقات السعودية المصرية قوية وتاريخية ولا تشوبها شائبة

الجبير: العلاقات السعودية المصرية قوية وتاريخية ولا تشوبها شائبة

7 انتصارات في لقاء السيسي وسلمان .. ومفاجأة من خادم الحرمين لمصر

7 انتصارات في لقاء السيسي وسلمان .. ومفاجأة من خادم الحرمين لمصر