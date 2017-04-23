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مستشار المفتي: الفكر المتطرف سبب "نكد" الأمة

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مستشار المفتي: الفكر المتطرف سبب "نكد" الأمة مستشار المفتي: الفكر المتطرف سبب "نكد" الأمة

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مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن "الاحتفال بالإسراء والمعراج لا يجوز أن يقال إنه بدعة"، مشيرا إلى أن الفكر المتطرف هو سبب " النكد" لتلك الأمة والخروج منه يرجع السعادة لها.

ولفت عاشور في بيان صحفي الأحد، إلى أن ليلة الإسراء متجددة لكل مسلم، وأن الإيمان بالغيب هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، وهو أساس الراحة التي يسعى لها كل إنسان، وأساس إيمان الشخص.

وأضاف أن "ما يقوله المصريون بأن من علم الغيب لاختار الواقع هو من أسس الإيمان الذي نحن مطالبين"، مشيرا إلى أن الغيب هو الذي يريح قلب العباد.

وأكد أن "ليلة الإسراء والمعرج لا ينبغي أن نفوتها وعلينا أن نقرأ سيرة الإسراء والمعراج ونحتفي بالليلة إحياء لتلك الذكرى العطرة".

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