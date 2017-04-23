أخبار عاجلة

المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك -
التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا -
عاجل.. ارتباك شديد بالخط الأول لمترو الأنفاق وغضب كبير بين المواطنين وبيان عاجل للشركة لطمأنتهم وللكشف عن السبب -
عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل -
بالصور.. وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "الجارحي" -
وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "المالية" -
«سواريز» يهنئ «ميسي» بعد الكلاسيكو: اللاعب الأفضل في التاريخ -
احذر: 3 أنواع من الأدوية الشهيرة المتداولة بالأسواق تسبب السرطان وأمراض الكبد وتلف الأعصاب والجلطة -
8 الصبح - كلمات رائعة وتأثر ودموع من الكابتن عصام عبد المنعم فى حق جماهير النادي الأهلي -
بالأسماء.. حركة تنقلات الموسعة بين مديري المستشفيات والإدارات الصحية بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (1)محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (1)

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (2)محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (2)

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (3)محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (3)

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (4)محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (4)

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (5)محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (5)

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (6)محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (6)

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (7)محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (7)

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (8)محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (8)

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (9)محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (9)

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (10)محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (10)

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (11)محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (11)

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (12)محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (12)

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (13)محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (13)

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (14)محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (14)

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (15)محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (15)

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (16)محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (16)

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (17)محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (17)

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (18)محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (18)

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (19)محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (19)

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (20)محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (20)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

احتفلت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الأحد، بذكرى الإسراء والمعراج، في مسجد الاستاد الرياضي شرقي مدينة كفر الشيخ، وذلك في حضور محافظ الإقليم اللواء السيد نصر.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الشيخ قطب الطويل، وكلمة عن رحلة الاسراء والمعراج ألقاها وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ سعد الفقي.

حضر الاحتفال العميد سامح الطنوبي المستشار العسكري، والمهندس راضي أمين السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، والشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد السروي مدير عام الادارة المركزية للأزهر الشريف.

كما حضر الاحتفال المهندس على عبد الستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء هاني النواصرة، واللواء شكري الجندي أعضاء مجلس النواب، والشيخ عطا بسيوني إمام الدعوة بالأوقاف، والعميد علاء نجم مدير عام جمعية الأورمان بكفر الشيخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية ولفيف من الأزهر الشريف والأوقاف.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ ياباني يصدق على إعادة تشغيل مفاعلين نووين في جنوب البلاد

محافظ ياباني يصدق على إعادة تشغيل مفاعلين نووين في جنوب البلاد

"علي عاصم" يعلن موعد انتهاء المرحلة الأولى من الأرصفة البحرية شرق بورسعيد

"علي عاصم" يعلن موعد انتهاء المرحلة الأولى من الأرصفة البحرية شرق بورسعيد

بالصور.. وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "الجارحي"

بالصور.. وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "الجارحي"

وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "المالية"

وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "المالية"