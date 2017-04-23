بالصور.. محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

كفر الشيخ - إسلام عمار:

احتفلت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الأحد، بذكرى الإسراء والمعراج، في مسجد الاستاد الرياضي شرقي مدينة كفر الشيخ، وذلك في حضور محافظ الإقليم اللواء السيد نصر.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الشيخ قطب الطويل، وكلمة عن رحلة الاسراء والمعراج ألقاها وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ سعد الفقي.

حضر الاحتفال العميد سامح الطنوبي المستشار العسكري، والمهندس راضي أمين السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، والشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد السروي مدير عام الادارة المركزية للأزهر الشريف.

كما حضر الاحتفال المهندس على عبد الستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء هاني النواصرة، واللواء شكري الجندي أعضاء مجلس النواب، والشيخ عطا بسيوني إمام الدعوة بالأوقاف، والعميد علاء نجم مدير عام جمعية الأورمان بكفر الشيخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية ولفيف من الأزهر الشريف والأوقاف.​