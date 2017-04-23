صور| «أوقاف الشرقية» تحيي ذكرى الإسراء والمعراج بحضور المحافظ ومدير الأمن

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شهد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، احتفالية مديرية الأوقاف بليلة الإسراء والمعراج بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، بحضور اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، اللواء السعيد عبد المعطي، السكرتير العام للمحافظة، الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين والمواطنين.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الله عزب، وألقى كلمة الأوقاف الشيخ زكريا الخطيب وكيل الوزارة، وتحدث فيها عن الدروس المستفادة من رحلة الإسراء و المعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واختتمت الحتفالية بتقديم ابتهالات دينية ودائح نبوية للمبتهل الشيخ أحمد محمود.





