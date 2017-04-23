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صور| محافظ بني سويف يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

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شهد شريف حبيب، محافظ بني سويف، واللواء عادل تونسي، مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، اليوم الأحد، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف.

بدأ الاحتفال بالاستماع الى آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للشيخ أحمد عبد العال، إمام وخطيب المسجد، وتحدث فيها عن الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، وأهمية الاستفادة منها فى حياتنا، والاقتداء بخُلُق وسنة الرسول محمد، مؤكدًا على أهمية الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

واختتم الاحتفال بابتهالات دينية جسدت المعاني السامية لرحلة الإسراء والمعراج، ودورها في تثبيت وتدعيم أركان الرسالة الإسلامية الخالدة.

حضر الاحتفال اللواء يسري خضر، السكرتير العام للمحافظة، اللواء خميس أبو الفضل، السكرتير العام المساعد، أحمد دسوقي، رئيس مدينة بني سويف، وعدد من قيادات وعلماء الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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