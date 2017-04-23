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شكري يجري محادثات سياسية مع نظيره السعودي في الرياض

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شكري يجري محادثات سياسية مع نظيره السعودي في الرياض شكري يجري محادثات سياسية مع نظيره السعودي في الرياض

التحرير

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عقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، مشاورات سياسية مع نظيره السعودي عادل الجبير، بمقر وزارة الخارجية ، على هامش زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح إلى المملكة العربية السعودية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المحادثات السياسية التي أجراها وزيرا الخارجية استغرقت نحو ساعتين، حيث تطرقت إلى كل الموضوعات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها في كل المجالات خلال الفترة القادمة، فضلا عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأوضح متحدث الخارجية، أن الوزيرين أكدا عمق واستراتيجية العلاقات المصرية السعودية، وحرص الجانبين على تكثيف آليات التشاور والتنسيق بينهما خلال الفترة القادمة لمواجهة التحديات، التي تواجه الأمن القومي العربي. وأكد أن المشاورات عكست تطابق في الرؤى بين الجانبين حول أولويات معالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز جهود التسوية السلمية في هذا الصدد.

وشدد المتحدث الرسمي، على أن اللقاء عكس إرادة سياسية مشتركة لدفع مسار العلاقات الثنائية لترتقي إلى طموحات الشعبين المصري والسعودي، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

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التحرير

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