صور| محافظ بورسعيد يشهد احتفال «الأوقاف» بليلة الإسراء والمعراج

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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الاحتفال الذي أقامته مديرية الاوقاف بمناسبة ذكري ليلة الاسراء والمعراج، بالمسجد العباسي، بحضور اللواء زكي صلاح، مدير أمن بورسعيد، كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، المستشار العسكري، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

بدأ الحفل بتلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم، وكلمة عن فضل ليلة الإسراء والمعراج ألقاها الشيخ محمد شلبي الغرباوي، مدير عام الوعظ بالمحافظة.

وتوجه محافظ بورسعيد بالتهنئة لكافة مواطني المحافظة بهذه المناسبة العطرة، داعيا الله أن يمن على مصر بالأمن والأمان والتقدم والازدهار.









