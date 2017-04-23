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تشكيل لجنة تقصي حقائق في حادث «قطار المترو»

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تشكيل لجنة تقصي حقائق في حادث «قطار المترو» تشكيل لجنة تقصي حقائق في حادث «قطار المترو»

التحرير

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قال المهندس علي فضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه أثناء دخول أحد قطارات الخط الأول من محطة طره البلد إلى ورشة طره البلد اليوم الأحد، لتخزينه بدون ركاب، سقطت إحدى عرباته على القضبان.

وأضاف رئيس المترو لـ"التحرير" أن الحادث لم يؤثر على الحركة، حيث تم تشغيل قطارات الخط الأول من محطة حلوان الى محطة المعصرة كالمعتاد بالاتجاهين، ومن محطة المعصرة حتى محطة طره البلد في اتجاه واحد، ومن محطة طرة البلد الى محطة المرج كالمعتاد فى الاتجاهين.

"فضالي" أمر بتشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة؛ لمعرفة أسباب الحادث، ورفع تقرير مفصل عن الواقعة لوزير النقل المهندس هشام عرفات.

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التحرير

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