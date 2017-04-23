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أبو الفتوح: المناخ السياسي لن يتغير.. وهذا ردي على دعوة لقاء الرئيس

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أبو الفتوح: المناخ السياسي لن يتغير.. وهذا ردي على دعوة لقاء الرئيس أبو الفتوح: المناخ السياسي لن يتغير.. وهذا ردي على دعوة لقاء الرئيس

التحرير

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قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب القوية والمرشح الرئاسي السابق، إنه لا يتوقع تغيرًا في المناخ السياسي القائم، «الذي لا يُفضي إلى انتخابات رئاسية نزيهة»، بحسب تعبيره.

أضاف أبو الفتوح، خلال حواره مع الإعلامية رشا قنديل، ببرنامج «بلا قيود»، والذي أذاعته قناة «بي بي سي عربي»، اليوم الأحد، أن هناك مصادرة إعلامية حقيقية، موضحًا أنه بعد أن كانت تتهافت الفضائيات على استضافته، فإنه في آخر 4 أعوام لم يُدعى إلى لقاءات تليفزيونية إلا 3 مرات، من بينها اثنان مع قنوات غير مصرية، مستطردًا: «إذا كيف يسمع الناس رأيًا لي ولغيري من المعارضين؟».

وأوضح أنه لم يقل إنه يرفض مقابلة الرئيس عبد الفتاح ، متابعًا: «أنا أقابل أي أحد، وليس من سلوكي ولا أدائي السياسي ألا أقابل أحدًا، أيًا كان خلافي السياسي معه، بالعكس أنا حريص على مقابلة المختلف معهم أكثر من المتفق معهم»، مشيرًا إلى أنه دُعي إلى لقاء الرئيس ضمن قادة الأحزاب، إلا أنه ذكر لممثل الرئاسة الذي قدم له الدعوة، أنه لا يمكن أن تكون الدعوة من الرئيس لأنه يعلم أن «أبو الفتوح» لا يحضر مثل هذه الدعوات «الشكلية» لالتقاط صور تذكارية، وفق وصفه.

تابع: «أخبرت ممثل الرئاسة أيضًا أني أُلبي دعوته في أي وقت بهدوء، بعيدًا عن المناصب والإعلام، للتحدث في مصلحة الوطن».

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التحرير

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