"الصحة": 3 حالات وفاة و34 مصابا حصيلة أحداث أمس بالقاهرة والمحافظات

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 24 دقيقة

قال الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، إن حصيلة مظاهرات أمس بالقاهرة والجيزة والغربية والدقهلية وقنا، بلغت 3 حالات وفاة و34 مصابا، خرج منهم 11 مصابا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم، فيما يتلقى 23 آخرين العلاج.

وأوضح الخطيب أن غالبية المصابين تراوحت إصاباتهم بين إغماءات وضربات شمس وجروح وكسور وكدمات، مشيرا إلى أن عدد المصابين في محيط مسجد رابعة العدوية بلغ 8 مصابين، وأمام الاتحادية مصابين، وفي التحرير 10 مصابين، ومصاب واحد في كل من ميداني النهضة والشون، و4 مصابين بمحافظة قنا، إضافة إلى 3 حالات وفاة و8 مصابين بمحافظة الدقهلية.