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تأكد إصابة تمساح بقطع في الرباط الصليبي

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تأكد إصابة تمساح بقطع في الرباط الصليبي تأكد إصابة تمساح بقطع في الرباط الصليبي

التحرير

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تعرض أحمد تمساح، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، لإصابة في الركبة، أثناء مواجهة فريقه أمام المقاولون العرب بالدوري العام. 

وأكدت الأشعة إصابة تمساح بقطع بالرباط الصليبي، وفقًا لطبيب الفريق محمد عبد الجواد، وسيجري الجراحة غدًا أو بعد غد تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز بالقاهرة.

وكانت تقارير المبدئية لطبيب نادي سموحة، قد أشارت إلى إصابة تمساح بقطع في الرباط الصليبي. 

وكان تمساح قد خرج مصابًا في الدقيقة 35 من الشوط الأول للمباراة، بعد الالتحام في إحدي الكرات المشتركة في وسط الملعب، سقط على إثرها مصابًا ليحل محمود عبد العزيز، بدلا منه في المباراة. 

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التحرير

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