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ننشر حيثيات الحكم الصادر ضد بنك مصر بعد وقف التعامل على حساب نقابة الصيادلة

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مصراوي Masrawy

حيثيات الحكم الصادر ضد بنك بعد وقف التعامل على حساب نقابة الصيادلة (1)حيثيات الحكم الصادر ضد بنك مصر بعد وقف التعامل على حساب نقابة الصيادلة (1)

حيثيات الحكم الصادر ضد بنك مصر بعد وقف التعامل على حساب نقابة الصيادلة (2)حيثيات الحكم الصادر ضد بنك مصر بعد وقف التعامل على حساب نقابة الصيادلة (2)

حيثيات الحكم الصادر ضد بنك مصر بعد وقف التعامل على حساب نقابة الصيادلة (3)حيثيات الحكم الصادر ضد بنك مصر بعد وقف التعامل على حساب نقابة الصيادلة (3)

حيثيات الحكم الصادر ضد بنك مصر بعد وقف التعامل على حساب نقابة الصيادلة (4)حيثيات الحكم الصادر ضد بنك مصر بعد وقف التعامل على حساب نقابة الصيادلة (4)

حيثيات الحكم الصادر ضد بنك مصر بعد وقف التعامل على حساب نقابة الصيادلة (5)حيثيات الحكم الصادر ضد بنك مصر بعد وقف التعامل على حساب نقابة الصيادلة (5)

كتب - طارق سمير:

حصل "مصراوي" على حيثيات حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة العاشرة استئناف، في الدعوى المقامة من نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد ضد بنك مصر، بإلزام بنك مصر بأن يؤدي للمدعي بصفته نقيب صيادلة مصر مبلغ خمسمائة ألف جنية مصرياً كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي أصابته، نتيجة وقف التعامل على حساباته.

وقضت المحكمة أيضًا برفع حظر التعامل على حساب المتضرر، مع إضافة الفوائد البنكية المتفق عليها للأرصدة من تاريخ وقفها، وألزمته المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وأكد الحكم على صفة الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة كممثل للنقابة، ورفضت الدفع المبدئي من المدعي عليهم لانعدام الصفة لما يسمى بالحراس القضائيين.

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مصراوي Masrawy

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