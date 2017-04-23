بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يشهد ختام المهرجان الكشفي الثالث

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، ختام المهرجان الكشفي والإرشادي الثالث لجوالي وجوالات جامعة بورسعيد، والمقام بالمعسكر الدولي للكشافة.

بدأ الختام بتلاوة أحد الطلاب آيات من القرأن الكريم ثم طابور العرض لكليات الجامعة المشاركة، أعقبها إنزال علم مصر وتسليمه إلى الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، ثم فقرات فنية لعشيرة جوالة الجامعة، وكلمة أمين اتحاد طلاب الجامعة، وكلمة الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ووجه الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس الجامعة، خلال كلمته بختام المهرجان، الشكر إلي الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وموظفوا الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة أستاذة سامية فرغلي، وموظفوا أقسام رعاية الشباب بالكليات، علي المجهود الذي بذلوه طوال 4 أيام متواصلة، أثمرت عن هذا المظهر المشرف الذي يليق بالجامعة وبالمدينة الباسلة التي تحمل الجامعة اسمها وتتواجد على أرضها.

وشدد رئيس الجامعة على أبنائه الطلاب بجعل تميزهم في الأنشطة الطلابية دافعًا لتفوقهم العلمي، مشيرًا إلي أن اهتمامه بعودة نشاط الجوالة مرة أخري إلي الجامعة يأتي من منطلق إيمانه بأهميتها في بناء شخصية الطالب وتنميته عقليًا وبدنيًا وهو الأمر الذي ينصب بالنهاية في صالح الوطن.

حضر المهرجان الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور علاء الدين حامد، عميد كلية التربية الرياضية، والأستاذ الدكتور محمد محمد عيسى، عميد كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس.​