"أوقاف الأقصر" تراجع كتب المساجد.. وتحذر الأئمة: الفصل جزاء الفكر المتطرف

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، أنه في إطار تنفيذ تعليمات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تقررت مراجعة جميع الكتب بمكتبات المساجد، والتأكد من خلوها من كتب الجماعات الإسلامية المتطرفة وختم الصالح منها بخاتم يُعد لذلك.

كما أعلنت المديرية فصل أي إمام أو خطيب يتبنى فكرًا متطرفًا أو يرتكب فعلاً لا يتناسب وصعود المنبر، فيما طالبت مديري إداراتها الفرعية بالتشديد على إجراءات الحصر الشامل والدقيق لكل الأنشطة القرآنية داخل المساجد، ومتابعتها بشكل دوري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الشيخ محمد صالح وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر مع وكيل المديرية الشيخ الدكتور السيد مسعد السيد، والشيخ أحمد خليفة حسن مدير الدعوة، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام بالمديرية.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف، خلال الاجتماع، على ضرورة التطبيق الحازم لقرار منع إقامة الدروس وخطب الجمعة بالزوايا، وكذلك عدم السماح لغير حاملي التصاريح بإلقاء الخطب والدروس.

كما طالب عبدالرحمن بحصر المساجد الأثرية ومساجد آل البيت والنذور كل على حده، والاهتمام بها وتعديل خريطة العمال وتكثيف المتابعة والمرور عليها.​​